Сделали младенца популярным: критик назвал культовые обложки музыкальных альбомов
Критик Бабичев: в список культовых обложек должен войти альбом группы Nirvana
Фото: www.globallookpress.com / Kelly Swift
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В топовый список вошли релизы Nirvana, The Velvet Underground и The Beatles.
Обложки альбомов групп Nirvana и The Beatles можно назвать культовыми. Об этом в беседе с журналистами NEWS.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.
«Однозначно, в список культовых обложек должен войти альбом Nevermind группы Nirvana. Вдохновившись документальным фильмом о родах в воде, Курт Кобейн и Дэйв Гроп решили отразить это на обложке. Нашли младенца, и он стал популярным в дальнейшем, сделал себе карьеру… давал интервью», — напомнил историю изображения эксперт.
Евгений Бабичев включил в список культовых и обложку дебютной пластинки группы The Velvet Underground, которая называлась The Velvet Underground & Nico. На ней был изображен банан, его для рокеров нарисовал сам Энди Уорхол.
Кроме того, культовой обложкой, по мнению критика, обладал 12-й студийный альбом легендарных «битлов» — Abbey road. Также в список попали «каверы» Highway to Hell от AC\DC, The Eminem Show от Эминема и Mutter от Rammstein.
Ранее 5-tv.ru писал, что Баста и Гуф могут выпустить второй совместный альбом.
Читайте также
74%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?