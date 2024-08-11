Силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России
ВСУ попытались атаковать Курскую область тактическими ракетами «Точка-У».
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью 35 украинских беспилотника и четыре тактические ракеты «Точка-У» над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 14 беспилотников самолетного типа и четыре тактические ракеты «Точка-У» ликвидировали над территорией Курской области. Над Воронежской областью было уничтожено 16 дронов, над Белгородской — три. Еще по одной «птичке» ликвидировали в Брянской и Орловской областях.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме после атаки ВСУ.
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