Силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 58 0

ВСУ попытались атаковать Курскую область тактическими ракетами «Точка-У».

Силы ПВО за ночь сбили 35 беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минувшей ночью 35 украинских беспилотника и четыре тактические ракеты «Точка-У» над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 14 беспилотников самолетного типа и четыре тактические ракеты «Точка-У» ликвидировали над территорией Курской области. Над Воронежской областью было уничтожено 16 дронов, над Белгородской — три. Еще по одной «птичке» ликвидировали в Брянской и Орловской областях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Липецкой области произошло возгорание на военном аэродроме после атаки ВСУ.

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