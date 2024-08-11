Главный критерий: как правильно выбрать позу для сна

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Невролог Щипицина: правильная поза для сна та, которая комфортна человеку

Главный критерий: как правильно выбрать позу для сна

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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В каком положении должно находиться тело по мнению специалистов?

Наиболее правильной позой для сна будет та, которая комфортна человеку. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости врач-рефлексотерапевт и невролог Наталья Щипицина.

«Как невролог, я могу сказать, что человек, какое бы ни было ему назначено лечение или даны рекомендации, должен выбирать позу для сна, удобную прежде всего и комфортную для самого себя», — объяснила эксперт.

По ее словам, если у человека есть в каком-то месте болевой синдром, то он интуитивно старается подобрать ту позу, которая бы облегчила неприятные ощущения.

Несмотря на то, что существует множество ортопедических подушек и матрасов, которые рекомендует специалисты, к этому надо подходить очень избирательно. Так как самый главный критерий при выборе атрибутов для сна — комфорт тела.

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