Церковь Воскресения в Пленницах на Андреевской набережной будет отреставрирована

На Андреевской набережной Москвы начнется реставрация церкви Воскресения в Пленницах, входящей в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщивший об этом в своем блоге.

Кирпичный храм, построенный в стиле московского барокко в 1689–1703 годах и имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения, требует внимания из-за повреждений, вызванных временем и эксплуатацией.

Церковь была преобразована в приходскую после упразднения монастыря в 1764 году и на протяжении своей истории не раз подвергалась перестройкам. В XX веке здание использовалось под клуб и общежитие, а в 1960-х годах прошло масштабную реставрацию.

С 1992 года в храме возобновились богослужения, однако сегодня он нуждается в восстановлении. В ближайшие годы планируется провести работы, которые помогут сохранить исторический облик церкви и адаптировать её для современных нужд. Реставрация позволит не только консервацию памятника архитектуры, но и улучшение условий для прихожан и посетителей.