Режиссер Герман снимет фильм о Сергее Эйзенштейне

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 195 0

Сейчас проект находится в стадии написания сценария.

Режиссер Герман снимет фильм о Сергее Эйзенштейне

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Дебабов

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Кинорежиссер Алексей Герман работает над фильмом о гениальном режиссере Сергее Эйзенштейне. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Картина расскажет о периоде, когда заслуженный деятель искусств РСФСР снимал кино в Алма-Ате во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. При этом сам фильм не будет строиться только на одной судьбе героя.

Фильм расскажет и о Центральной Объединенной Киностудии, которая по сути являлась объединением «Мосфильма» и «Ленфильма» во время эвакуации. Сейчас проект находится в стадии написания сценария.

Сергей Эйзенштейн — гений, который внес огромный вклад в кинематограф. Его жизнь отразила все драмы первой половины ХХ века. Он открыл дорогу советскому авангарду, а его исследования способов съемки и визуальных метафор изучают в программах ведущих режиссерских школ по всей планете.

Среди его работ -  «Иван Грозный», «Бежин луг», «Александр Невский».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в фильме «Девчата» нашли новые киноляпы.

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