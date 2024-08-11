По неопытности: как Леонид Быков едва не сорвал съемки «В бой идут одни старики»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Леонид Быков не заметил яму на полосе во время съемок «В бой идут одни старики»

По неопытности: как Леонид Быков едва не сорвал съемки «В бой идут одни старики»

Фото: Кадр из к/ф «В бой идут одни старики», реж. Леонид Быков, 1973 год

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Что спасло знаменитую картину?

Неудача на съемках культовой картины 1974 года «В бой идут одни старики» едва не сорвала весь процесс. Об этом сообщает «MK». По данным издания, во время съемок шасси одного из самолетов попало в яму. В результате инцидента колесо оторвалось, а также сломалась лопасть двигателя.

Дело в том, что актер Леонид Быков, выступавший также и режиссером картины, не имел достаточного опыта. Именно он во время взлета просто не заметил ямку на полосе.

Благодаря оперативности авиамеханика, прикомандированного к съемочной группе, проблема с самолетом была решена за считанные часы. Специалист, предусмотрительно взявший с собой несколько запасных лопастей, уже на следующий день вернул боевую машину в строй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Баталов чуть не погиб на съемках «Москва слезам не верит». Во время сцены драки с уличными хулиганами актер получил удар, после которого начал задыхаться на месте.

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