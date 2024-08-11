На Москве-реке перевернулся катер с людьми

На Москве-реке перевернулся катер, в котором, по предварительной информации, находились три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, инцидент произошел в районе улицы Донецкая, 34. В результате происшествия никто не пострадал. На место аварии уже прибыла столичная спасательная служба на водных объектах.

Накануне в Петербурге также произошла авария с участием катера. Судно врезалось в крейсер «Аврора». По информации 5-tv.ru, рулевой маломерного судна не справился с управлением и допустил столкновение с кораблем.

«Не справился с управлением и навалил на нос. Остальные катера помогали выручить (отчалить — Прим. ред.) или просто смотрели», — рассказал очевидец.

В результате инцидента также никто не пострадал, крейсер значительных повреждений не получил. Катер сразу после столкновения покинул место аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевернутый вертолет Robinson обнаружили лежащим на расстоянии порядка 130 километров от города Петропавловск-Камчатский.