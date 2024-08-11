Был в пьяном угаре: певцу Suga грозит два года тюрьмы

Артиста могут наказать за езду в нетрезвом виде на электросамокате.

Певцу Мин Юнги из группы BTS, также известному как Suga, грозит два года лишения свободы за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщил южнокорейский портал Dispatch.

Известно, что артист пьяный ехал на электросамокате и упал с него недалеко от дома. Это происшествие зафиксировали полицейские и провели освидетельствование музыканта, которое доказало неправомерность его состояния в момент вождения.

Изначально Мин Юнги получил только штраф, но позже ситуация ухудшилась после проверки его электросамоката. В Южной Корее к этому виду транспорта относят только модели легче 30 килограммов, которые ездят не быстрее 25 километров в час. У Suga же показатели отличаются и подходят под категорию «скутер», потому его дело будет рассмотрено в ином порядке. Помимо нового штрафа в 10 миллионов вон (более 636 тысяч рублей. — Прим. ред.), певец может понести и уголовную ответственность.

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