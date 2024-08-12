«Предпочту Мальдивы»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Волочкова заявила, что не готова отдать 60 тысяч рублей за билет в Большой театр

«Предпочту Мальдивы»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость обвинила руководство легендарной площадки в жадности и ценовом «беспределе».

Скандальная балерина Анастасия Волочкова заявила, что предпочтет слетать на Мальдивы, чем пойти в Большой театр, билеты в который многократно выросли в цене.

«Если там по 60 тысяч билеты на балет „Щелкунчик“, то за три таких билета можно купить два билета и улететь на Мальдивы туда и обратно. Я предпочту второе», — сказала бывшая прима балета Большого театра в беседе с «МК».

Волочкова раскритиковала ценовую политику театра, из-за которой многие настоящие ценители искусства не могут позволить себе сходить на постановку. Причиной она назвала жадность руководства.

«То, что сейчас происходит в Большом театре с ценами, называется беспредел. В погоне за деньгами руководство театра просто отбивает зрителя. Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы налоги не платить», — заявила она.

По словам знаменитости, посещение Большого театра стало привилегией толстосумов, которые из соображений престижа, а отнюдь не из любви к искусству, покупают билеты в первых рядах партера за «нереальные деньги».

Волочкова считает, что билеты на спектакли должны быть доступны массовому зрителю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова возмутилась предложением депутатов Госдумы запретить артистам выступать в состоянии алкогольного опьянения.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.99
1.43 95.18
1.05
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

0:53
«Предпочту Мальдивы»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр
0:33
Опять накапало: как сэкономить на оплате воды
0:13
Вторая волна урожая: что посадить в огороде в августе
23:53
«Мама-цербер»: Борщева строго следит за дисциплиной детей
23:33
По неопытности: как Леонид Быков едва не сорвал съемки «В бой идут одни старики»
23:13
Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС

Сейчас читают

На Москве-реке перевернулся катер с людьми
Режиссер Герман снимет фильм о Сергее Эйзенштейне
Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» обманули на пять миллионов рублей
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака