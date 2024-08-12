«Предпочту Мальдивы»: Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр

Знаменитость обвинила руководство легендарной площадки в жадности и ценовом «беспределе».

Скандальная балерина Анастасия Волочкова заявила, что предпочтет слетать на Мальдивы, чем пойти в Большой театр, билеты в который многократно выросли в цене.

«Если там по 60 тысяч билеты на балет „Щелкунчик“, то за три таких билета можно купить два билета и улететь на Мальдивы туда и обратно. Я предпочту второе», — сказала бывшая прима балета Большого театра в беседе с «МК».

Волочкова раскритиковала ценовую политику театра, из-за которой многие настоящие ценители искусства не могут позволить себе сходить на постановку. Причиной она назвала жадность руководства.

«То, что сейчас происходит в Большом театре с ценами, называется беспредел. В погоне за деньгами руководство театра просто отбивает зрителя. Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы налоги не платить», — заявила она.

По словам знаменитости, посещение Большого театра стало привилегией толстосумов, которые из соображений престижа, а отнюдь не из любви к искусству, покупают билеты в первых рядах партера за «нереальные деньги».

Волочкова считает, что билеты на спектакли должны быть доступны массовому зрителю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова возмутилась предложением депутатов Госдумы запретить артистам выступать в состоянии алкогольного опьянения.