Нанесли свыше 100 ножевых ранений: двоих мужчин задержали за жесткое убийство девушки
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Злоумышленники были в состоянии наркотического опьянения.
Задержаны подозреваемые в совершении зверского убийства девушки в Санкт-Петербурге. Об это сообщили в Главном управлении Следственного комитета (СК) по городу.
По версии следствия, двое мужчин в состоянии наркотического опьянения накинулись в ходе конфликта на 25-летнюю девушку. Они нанесли ей более 100 ножевых ранений. Инцидент произошел в квартире жертвы на Краснопутиловской улице. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
В ходе розыскных мероприятий их удалось задержать на территории другого региона, куда они успели сбежать, осознав, что сделали.
«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу.
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