Нанесли свыше 100 ножевых ранений: двоих мужчин задержали за жесткое убийство девушки

Злоумышленники были в состоянии наркотического опьянения.

Задержаны подозреваемые в совершении зверского убийства девушки в Санкт-Петербурге. Об это сообщили в Главном управлении Следственного комитета (СК) по городу.

По версии следствия, двое мужчин в состоянии наркотического опьянения накинулись в ходе конфликта на 25-летнюю девушку. Они нанесли ей более 100 ножевых ранений. Инцидент произошел в квартире жертвы на Краснопутиловской улице. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В ходе розыскных мероприятий их удалось задержать на территории другого региона, куда они успели сбежать, осознав, что сделали.

«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу.