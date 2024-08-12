«Память о достойном человеке»: оператор о создании мурала с военкором «Известий» Ереминым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 4 616 0

Мурал с портретом военкора «Известий» Еремина откроется 7 сентября в Балашихе

«Память о достойном человеке»: оператор о создании мурала с военкором «Известий» Ереминым

Фото: Telegram / Город Балашиха / gorod_balashiha

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Портрет погибшего в зоне СВО журналиста откроется в сентябре.

Оператор «Известий» Владимир Сотников высказался о создании мурала на здании в Балашихе в память о погибшем военкоре Семене Еремине.

По его словам, появление образа Еремина на одном из зданий города, в котором он жил, — это важное событие для родных корреспондента.

«Это память о достойном человеке, о настоящем друге. Это память о человеке-патриоте. С 2014 года он участвовал в событиях в Донбассе. Мы должны гордиться и помнить, и рассказывать будущему поколению о наших героях», — сказал Сотников.

Открытие мурала состоится 7 сентября 2024 года по адресу: микрорайон Железнодорожный, Луговая улица, доме № 9, корпус 2.

Ранее стало известно, что мурал выполнит местный художник Сергей Юраков. Военкор будет изображен с наградами — медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени и орденом Мужества, которым Еремин удостоили посмертно.

Кроме того, на мурале будет изображен хэштег 101. В 2016 году корреспондент запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.

Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Журналисту было 42 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин прокомментировал создание мурала в честь Семена Еремина.

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