В Балашихе приступили к созданию мурала с портретом военкора «Известий» Еремина
Уже в сентябре на фасаде жилого дома появится портрет погибшего в зоне спецоперации журналиста.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин высказался о создании мурала в память о погибшем военкоре Семене Еремине в подмосковной Балашихе.
«Это хорошая новость для всех нас, для родных и близких, для тех, кто хорошо знал Семена. Он был отважным, умным, сильным, способным на поступок, был готов рисковать ради правого дела», — отметил Валентин.
Он также выразил благодарность художникам и администрации Балашихи, отметив, что портрет Семена Еремина будут видеть «десятки и сотни тысяч людей».
Ранее стало известно, что мурал размером 40 на 12 метров выполнит местный художник Сергей Юраков. Военкор будет изображен с наградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Мужества, которым Еремин удостоился посмертно.
Кроме того, на мурале будет изображен хэштег 101. В 2016 году корреспондент запустил проект #101, в память о 101 ребенке, погибшем в Донбассе.
Военкор Семен Еремин погиб 19 апреля, снимая репортаж в зоне спецоперации при атаке FPV-дрона. Президент РФ Владимир Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Ранее Еремин был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что столичное дерби посвятили «спартаковцу» Федору Черенкову.
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