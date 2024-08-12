«Действуют в нашей одежде»: в Курской области усилят патрулирование из-за угроз ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 311 0

Врио губернатора Смирнов: в Курской области усиливается патрулирование

«Действуют в нашей одежде»: в Курской области усилят патрулирование из-за угроз ВСУ

Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон

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Тема:
Курская область Спецоперация

Президенту Владимиру Путину доложили о сложной ситуации в регионе на совещании по ситуации на российской границе.

Власти Курской области усилят патрулирование из-за угрозы мародерства со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину по видео-конференц-связи на совещании по ситуации на российской границе.

«Есть опасность того, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование. Москва помогла: к нам пришла одна тысяча человек из московского предприятия государственного», — сказал Смирнов.

Также, продолжил он, ожидаются люди из подведомственного Минтранса России и добровольных народных дружин. Они необходимы для усиления охраны мостов и железнодорожных путей в Курской области.

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Кроме того, Смирнов назвал ситуацию в Курской области сложной. Эвакуация из приграничных районов и еще двух, граничащих с атомной станцией, началась 8 августа. К настоящему моменту уже вывезена 121 тысяча человек из 180 тысяч. Работа в этом направлении продолжается.

Врио губернатора также отметил, что населенные пункты и районные центры Курской области опустели. Сейчас их занимают военные части.

Атака ВСУ на Курскую область

Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.

Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.

Сегодня, 12 августа, Алексей Смирнов заявил об эвакуации жителей Беловского района. Региональному Минтрансу уже поручено подготовить дополнительный транспорт, автобусы дежурят в безопасных зонах. Для граждан организованы места в пунктах временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взятый в Курской области боевик ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей.

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