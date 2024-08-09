В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 120 0

Жители региона смогут переключаться с неработающего оператора на доступного.

В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Минцифры России ввело межсетевой роуминг для жителей Курской области. Об этом сообщил сообщил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».

«В 11 часов мы сегодня, с учетом того, что введен режим федерального ЧС в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора», — объяснил Шадаев.

По его словам, этот режим позволит жителям Курской области автоматически подключиться к любому доступном оператору, если прежний перестанет ловить. Таким образом, куряне смогут постоянно оставаться на связи.

Помимо этого, мобильная связь и интернет в Курской области будут бесплатными до окончания режима ЧС.

Утром 9 августа МЧС сообщило, что в пострадавшем от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионе введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru передавал сводку Минобороны о текущей ситуации на курском направлении. Только за минувшие сутки враг потерял более 280 боевиков.

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