Не без помощи: Кириллов допустил наличие у Украины «грязной бомбы»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Кириллов допустил, что ВСУ уже могут обладать «грязной бомбой»

Не без помощи: Кириллов допустил наличие у Украины «грязной бомбы»

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Ранее боевики киевского режима уже использовали отравляющие вещества, произведенные в США.

У киевского режима есть «грязная бомба». С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в беседе с телеканалом «Звезда».

«Грязная» бомба… На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — ответил Кириллов на вопрос журналиста о возможности изобрести «грязную бомбу» силами киевских властей.

«Грязная бомба» состоит из радиоактивных изотопов и взрывчатого вещества. При детонации оболочка устройства разрушается, после чего взрывная волна разбрасывает радиоактивные вещества на большие расстояния.

Кириллов также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применяли отравляющие вещества. По его словам, изобретены они могли быть только в Соединенных Штатах, поскольку промышленность ни одной другой страны не обладает ресурсами для создания подобных элементов.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще в июне 2023 года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал о планах Киева разработать «грязную бомбу».

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