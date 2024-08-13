Спасает или вредит? Спрос на «ускорители» YouTube вырос на 30% в России

Подобные приложения могут быть ловушкой мошенников, предупреждают граждан.

В России спрос на приложения по обходу замедления работы видеохостинга YouTube вырос примерно на 30% после сбоя с 1 августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора компании «Стингрей Технолоджиз» Юрия Шабалина.

«Спрос на приложения „ускорители“ и обход блокировок вырос примерно на 30% с момента замедления работы видеохостинга YouTube. Использовать эти советы, а также устанавливать какое-либо непроверенное программное обеспечение на мобильное устройство или ПК, категорически не рекомендуется», — сказал он.

Как объяснил Шабалин, такие приложения содержат в себе разные вирусы, шифровальщики и другие трояны. Они могут нанести ущерб пользователю вплоть до потери контроля устройства или денег. Такого понятия, как «ускоритель» нет, обойти блокировку YouTube можно разными способами, в том числе с помощью VPN.

Депутат Госдумы Антон Немкин, в свою очередь, заявил, что «ускорители» работы YouTube являются уловкой мошенников, которые хотят получить данные граждан. Он посоветовал избегать подобных программ.

«С псевдо-ускорителями можно посмотреть один ролик и благополучно о нем забыть, а с последствиями утечки в худшем случае придется разбираться не один год», — сказал Немкин.

Он также отметил, что подобную информацию нужно блокировать в интернете, чтобы граждане не попали в опасные ловушки.

Как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube

Впервые россияне массово сообщили о сбоях в работе YouTube 1 августа. Тогда пользователи площадки заявляли, что видео у них либо загружаются слишком медленно, либо не загружаются совсем. При этом 8 августа россияне пожаловались, что YouTube полностью перестал работать. Больше всего обращений пришло от жителей столичного региона — 21%.

Ранее 5-tv.ru писал, что приложения для ускорения работы YouTube могут быть вирусными.