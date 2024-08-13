Исторические переговоры: Путин провел встречу с лидером Палестины

Россия с тревогой следит за происходящим на Ближнем Востоке, отметил президент РФ.

Ситуация в Ближневосточном регионе стала главной темой сегодняшней встречи президентов России и Палестины, которая прошла в Ново-Огарево. Как подчеркнул Владимир Путин, наша страна с тревогой следит за событиями, которые развиваются на западном берегу реки Иордан, и поддерживает палестинский народ в его стремлении стать независимым государством. О чем еще говорили лидеры стран — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Президента России Махмуд Аббас приветствует по-русски. Он — выпускник аспирантуры Университета дружбы народов. Кандидатскую защищал в Институте востоковедения Академии наук. Последний раз лидеры России и Палестины виделись два года назад — в Астане. Но все это время находились в контакте.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — подчеркивает Путин.

«Я очень рад быть здесь, в Москве. Это дружественная страна для палестинского народа. Эта дружба между палестинским народом, Советским Союзом, Российской Федерацией — связывает нас на протяжении десятилетий. Все это время мы всегда чувствовали, что Россия стоит рядом с палестинцами. На стороне права, на стороне правды», — отмечает Аббас.

Речь о резолюции ООН от 1947 года, которая четко говорила: должно быть создано два государства — еврейское и арабское. В итоге Израиль существует, а Палестина признана далеко не всеми. Отсюда — нескончаемый, многолетний и кровавый конфликт.

«Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем, у нас с вами общая позиция. Она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны, прежде всего, с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего, на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», — говорит президент РФ.

Махмуд Аббас — президент страны, которая разделена на две части. Западный берег реки Иордан — контролирует палестинская администрация. Сектор Газа — фактически — за движением ХАМАС. Он — с октября прошлого года — после атаки группировки на Израиль — под ударами Тель-Авива. По данным ООН, погибших — около 40 тысяч. Всего — вместе с ранеными и пропавшими без вести — жертвами стали почти 150 тысяч человек. Так говорят палестинцы.

«С большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера. Делаем все, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа. Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данному ООН, это уже 40 тысяч человек и, в основном, главным образом, это женщины и дети», — констатирует Путин.

Анклав превращен в руины. Последний удар ЦАХАЛ по школе, где размещались беженцы, убил более 100 человек.

Во время атаки на Израиль в октябре 2023 года Хамас взял в заложники 240 израильтян. Сколько сейчас остается в живых — не известно. США, Египет и Катар призвали стороны немедленно возобновить переговоры по освобождению заложников и прекращению огня. Очередной раунд был назначен на 15 августа. Но ХАМАС отказался. Израильские силовики тоже не настроены миролюбиво.

«Мы должны победить в этой войне. Мы должны победить, а не ехать на конференции в Доху или Каир, а победить их, поставить их на колени — вот послание», — заявлял Итамар Бен Гвир, министр национальной безопасности Израиля.

Конфликт уже давно перешагнул границы анклава. 31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана. Обвинили спецслужбы Тель-Авива. Тегеран обещал возмездие. Вместе с Ираном к атаке на Израиль собираются присоединиться ливанская Хезболла и йеменские хуситы.

Вашингтон планирует защитить союзника. В Средиземное море направляется ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Плюс — атомная подлодка «Джорджия», оснащенная крылатыми ракетами. Но Америка умеет только разжигать войны. Вся надежда — на Россию.

«Принято более тысячи решений, резолюций Генассамблеи ООН, Совета Безопасности. И, тем не менее, ООН по причине американского поведения, давления со стороны США, провалила свою миссию в том, чтобы обеспечить права палестинского народа», — отметил Аббас.

«Просьба об участии России в мирном урегулировании была очень давней, а сейчас, в связи с ситуацией в Газе, это стало еще важнее. Так что, если Москва станет более вовлечена, то более вероятно, что мы сможем найти решение», — говорит Низар Фарсах, политолог и востоковед.

Ближний Восток все больше напоминает бурлящий котел. Поэтому Махмуд Аббас — в Москве в самое горячее время, когда на кону мир на Ближнем Востоке.