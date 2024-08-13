На глазах у детей: мужчину убили из-за ссоры в супермаркете Братска

Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Неадекватный мужчина в Братске намеренно убил жителя города Евгения Миллера из-за ссоры в местном супермаркете. Об этом KP.RU заявила вдова погибшего Анастасия Миллер.

День шел, как обычно, семейство занималось бытовыми вопросами, навестили родителей, которые передали им вишню для компота. Возвращаясь домой женщина вспомнила, что у них нет сахара и предложила супругу заехать в магазин, где и произошел фатальный инцидент.

«Я со старшим сыном зашла в магазин, а муж с младшим остались ждать в машине. Сахар лежал на прилавке почти у входа. Мы взяли пять килограммов и положили их на закрытую кассу, чтобы не тащить по всему залу — тяжело. Взяли быстренько другие продукты и направились рассчитываться», — вспоминает Анастасия начало конфликта.

В спешке Миллер забыла про сахар. Вспомнила она о нем лишь тогда, когда уже расплатилась. Анастасия попросила быстро пробить его отдельным чеком, но мужчине в очереди это не понравилось. Он стал кричать на Миллер. Тогда она пригрозила наличием супруга в рядом припаркованной машине и ушла. Обвиняемый пошел за ней.

Евгений увидел, что происходит что-то нехорошее и вышел из машины. Недовольный мужчина набросился на него с кулаками, а, получив оплеуху, просто вынул нож из кармана и зарезал Миллера.

Евгений умер от кровопотери в результате колото-режущего проникновения в грудь в машине скорой помощи. Его двое маленьких сыновей были свидетелями случившегося, а жена до последнего закрывала рану мужа рукой в надежде на чудо.

«Сейчас я получаю много звонков и сообщений с поддержкой от знакомых и незнакомых людей. Многие выражают соболезнования, помогают. Я искренне благодарна каждому», — поделилась вдова.

Она также выразила благодарность молодым людям, которые сразу после происшествия задержали убийцу, не испугавшись повторить участь Евгения. Они скрутили агрессора до приезда полиции.

Нападавшему уже предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». На данный момент он находится под арестом.

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