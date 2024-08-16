«У нас нестандартная ситуация»: певица Нюша о жизни после развода с мужем

Что теперь будет с детьми уже бывших супругов?

В свой день рождения, 15 августа, певица Нюша развелась с мужем. Теперь бизнесмен Игорь Сивов официально больше не ее супруг. Однако артистке придется пройти новое испытание — бывшим возлюбленным теперь нужно решить, что они будут делать с их общими детьми. Об этой щепетильной теме Нюша откровенно поговорила с журналом VOICE.

По словам певицы, у детей должны быть и мама, и папа. Поэтому ей бы очень хотелось, чтобы они проводили одинаковое время с каждым из родителей.

«У нас с Игорем нестандартная ситуация, но мы стараемся сделать все для наших детей. Мы верим, что важно, чтобы дети проводили время и с мамой, и с папой в равной степени», — сказала певица.

Сивов полностью солидарен с позицией экс-супруги, но без проблем не обошлось и тут.

Как известно, бизнесмен проводит много времени в Арабских Эмиратах, а певица — в России. При этом дочь бывших супругов Серафима-Симба уже пошла в школу в Дубае. Певица призналась, что это довольно тяжело.

Тем не менее Нюша говорит, что пытается сделать все возможное, чтобы ее дочери и сыну было комфортно. Артистка также обмолвилась, что о разводе с их отцом она им пока что не сообщала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Сивов и Нюша договорились о местожительстве детей после развода.