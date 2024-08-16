Собянин рассказал о подготовке Москвы к зиме

Особое внимание уделяется жилым домам, школам, детским садам, больницам и поликлиникам.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Основные мероприятия по подготовке жилого фонда и городских объектов Москвы к зиме будут завершены к 25 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, необходимые проверки и регламентные работы будут проведены на 13 ТЭЦ, генерирующих тепло и электрическую энергию, 24 насосно-перекачивающих станциях, более чем 22 тыс. тепловых пунктах, тепловых станциях и малых котельных, а также газовых и электросетях и газораспределительных пунктах.
«Уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива», — сообщил градоначальник.
Жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам в столице в этот период уделяется особо пристальное внимание. Как отметил столичный градоначальник, в ближайшее время будет финализирована запланированная на текущий год замена отопительных систем. Это будет сделано в рамках капитального ремонта жилфонда.
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