МЧС: в Тандинском районе Тувы введен режим ЧС из-за лесных пожаров

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

В ликвидации возгораний участвуют 402 спасателя.

Фото, видео: Telegram / МЧС Республики Тыва / mchstuva; 5-tv.ru

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В Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за усиления лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС по регионе в своем Telegram-канале.

«Постановлением администрации Тандинского района № 653 от 16 августа в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, сейчас в регионе бушует семь лесных пожаров на площади 497 гектаров.

В ликвидации возгораний принимают участие 402 спасателя и 50 единиц техники. Уточняется, что правительство заблаговременно принимает меры по наращиванию и перемещению группировок Федеральной противопожарной службы. Наземной технике в тушении лесных пожаров помогает вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные лесные пожары бушевали и на территории Якутии. По состоянию на 12 августа, огонь охватил еще 13 тысяч гектаров якутского леса. Каждые сутки с воздуха сбрасывали примерно сто тонн воды. На земле проливали вручную: окапывали и забрасывали землей, спиливали и срубали обгоревший сухостой.

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