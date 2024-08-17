Используют для своих целей: пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ, нашелся

Кадры с пожилым мужчиной опубликовала в сети украинская сторона.

Пропавший несколько дней назад пенсионер из Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в пригороде Суджи, нашелся. Видео с ним опубликовал украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

По всей видимости, Григорьев сейчас находится в селе Гоголевка, откуда его дочь ранее вывезла в Суджу. Пенсионер в кадре объясняет, что несколько дней шел домой. При этом он показывает свой паспорт гражданина Украины.

Дочь пенсионера Светлана Петренко в общении с 5-tv.ru подтвердила, что на видео именно ее отец. Женщина была счастлива узнать, что он жив, но боится, что украинская сторона теперь задержит его и будет использовать в своих пропагандистских целях.

«Я, конечно, очень счастлива, что он жив. Но то, что они его взяли и тягают для каких-то целей, это понятно тоже», — посетовала Петренко.

Она также объяснила, что в кадре пенсионер показывает свой старый украинский паспорт, который был у него до того, как он приехал с Донбасса в Россию и стал российским гражданином.

«Паспорт, который он показывает, — это его старый паспорт, который у него был, когда он с Донбасса приехал. Его (украинский паспорт — Прим. ред.) никто не забирал, он валялся в доме никому не нужный. Где он его выдрал, я не знаю», — объяснила женщина.

Петренко предположила, что старый украинский паспорт отца все это время находился в его доме в Гоголевке, тогда как его новые, российские, документы, остались в Судже.

Накануне женщина рассказала 5-tv.ru, что перевезла 74-летнего отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже после того, как ВСУ начали обстреливать Курскую область. Затем она уехала искать безопасное жилье для детей, планируя позднее вернуться за отцом.

Однако на следующий день из-за напряженной обстановки въезд в Суджу закрыли, и женщина не смогла забрать родителя. Связи с ним у дочери нет, зачем пенсионер ушел из квартиры и как оказался в пригороде, она тоже не может объяснить.

До этого, 15 апреля, в сети разошлись кадры, на которых украинский боевик в каске СС глумится над Александром Григорьевым, имитируя немецкий акцент и оскорбляя пожилого мужчину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области до сих пор ищут пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ.