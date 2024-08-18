«Кусочек моего сердца»: Белохвостикова не смогла сдержать слез, узнав о смерти Делона
Покойный актер Ален Делон занимал большое место в сердце Белохвостиковой
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / UPPA; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актеры снимались вместе в кинокартине «Тегеран-43». Их дружба длилась почти 50 лет.
Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова, узнав о смерти своего коллеги и друга — актера Алена Делона, не смогла сдержать слез. Ведь знаменитый французский артист занимал особое место в ее сердце. Своими эмоциями Наталия Николаевна поделилась с 5-tv.ru.
«Я его знала практически всю жизнь, потому что мы познакомились до съемок „Тегерана“ (фильм „Тегеран — 43“ — Прим.ред). Для меня это очень близкий человек, кусочек моего сердца, моя жизнь», — сообщила она.
Артисты снимались вместе в знаменитой кинокартине Владимира Наумова и Александра Алова «Тегеран-43» в 1981-м году. Однако Наталии посчастливилось познакомиться с самым красивым актером Франции XX века еще за несколько лет до съемок. Знаменитости совершенно случайно встретились на фестивале в Брюсселе и завели дружбу длиною в жизнь.
«Это был совершенно гениальный человек. <…> Он был потрясающий, искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг, с которым было фантастически легко и фантастически здорово на этом свете. Очень жаль, очень жаль», — едва сдерживая слезы, произнесла актриса.
Известно, что Ален Делон в последние годы сильно болел, у него был рак и болезнь Альцгеймера. Помимо этого, актер перенес инсульт в 83 года. В 2021 году он даже задумывался об эвтаназии, когда плюс к страданиям потерял близкого друга французского актера Жана-Поля Бельмондо.
Наталия Николаевна отметила, что артист пережил тяжелые детство и юность, но, несмотря на все испытания, остался сильным и несломленным человеком.
«Он был бесконечно сильным человеком. За его обворожительной, совершенно фантастической улыбкой скрывалось очень много печали и боли», — рассказала артистка.
Белохвостикова и Ален Делон всю жизнь поддерживали общение. Последний раз они виделись несколько лет назад в Москве. Умер 88-летний актер 18 августа в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи. Причина смерти не уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что оставил после себя французский артист Ален Делон.
Читайте также
61%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?