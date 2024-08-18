«Кусочек моего сердца»: Белохвостикова не смогла сдержать слез, узнав о смерти Делона

Актеры снимались вместе в кинокартине «Тегеран-43». Их дружба длилась почти 50 лет.

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова, узнав о смерти своего коллеги и друга — актера Алена Делона, не смогла сдержать слез. Ведь знаменитый французский артист занимал особое место в ее сердце. Своими эмоциями Наталия Николаевна поделилась с 5-tv.ru.

«Я его знала практически всю жизнь, потому что мы познакомились до съемок „Тегерана“ (фильм „Тегеран — 43“ — Прим.ред). Для меня это очень близкий человек, кусочек моего сердца, моя жизнь», — сообщила она.

Артисты снимались вместе в знаменитой кинокартине Владимира Наумова и Александра Алова «Тегеран-43» в 1981-м году. Однако Наталии посчастливилось познакомиться с самым красивым актером Франции XX века еще за несколько лет до съемок. Знаменитости совершенно случайно встретились на фестивале в Брюсселе и завели дружбу длиною в жизнь.

«Это был совершенно гениальный человек. <…> Он был потрясающий, искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг, с которым было фантастически легко и фантастически здорово на этом свете. Очень жаль, очень жаль», — едва сдерживая слезы, произнесла актриса.

Известно, что Ален Делон в последние годы сильно болел, у него был рак и болезнь Альцгеймера. Помимо этого, актер перенес инсульт в 83 года. В 2021 году он даже задумывался об эвтаназии, когда плюс к страданиям потерял близкого друга французского актера Жана-Поля Бельмондо.

Наталия Николаевна отметила, что артист пережил тяжелые детство и юность, но, несмотря на все испытания, остался сильным и несломленным человеком.

«Он был бесконечно сильным человеком. За его обворожительной, совершенно фантастической улыбкой скрывалось очень много печали и боли», — рассказала артистка.

Белохвостикова и Ален Делон всю жизнь поддерживали общение. Последний раз они виделись несколько лет назад в Москве. Умер 88-летний актер 18 августа в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи. Причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оставил после себя французский артист Ален Делон.