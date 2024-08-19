Ни единой потери: медик эвакуировал раненых бойцов под ударами дронов ВСУ

Младший сержант Панов благодаря самоотверженности и профессионализму обеспечил военнослужащим своевременную помощь.

Санинструктор Дмитрий Панов во время наступления российских сил на одном из важных тактических направлений эвакуировал с поля боя раненых бойцов, не допустив ни одной потери. О героических действиях младшего сержанта рассказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе атаки российские войска заняли часть населенного пункта, выбив противника с укрепленных позиций. Украинские боевики предприняли контратаку при поддержке артиллерии и FPV-дронов.

Панов организовал систему оповещения и при ранении военнослужащих оперативно получал данные об их местонахождении. Изучив заранее карту местности и продумав безопасные маршруты, младший сержант умело руководил действиями санитарной группы, направляя ее к раненым бойцам в зоне поражения вражеской артиллерии и дронов.

С риском для собственной жизни Панов эвакуировал с поля боя всех раненых военнослужащих, не допустив ни одной потери. В результате самоотверженных и профессиональных действий санинструктора всем бойцам была оказана своевременная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как санинструктор и водитель-механик одного из медвзводов российской армии Михаил Торгашев ценой собственной жизни спас пятерых бойцов.