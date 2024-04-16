Спас пятерых ценой своей жизни: медик закрыл собой раненых бойцов от удара дрона ВСУ

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 115 0

Военкор Коц: Медик Торгашев закрыл собой от дрона ВСУ пятерых раненых товарищей

Спас пятерых ценой своей жизни: медик закрыл собой раненых бойцов от удара дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

За свой подвиг Михаил Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

Санинструктор и водитель-механик одного из медвзводов российской армии Михаил Торгашев ценой собственной жизни спас пятерых российских военных, передает корреспондент KP.RU Александр Коц.

Торгашев обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей. Группа попала под обстрел националистов, двое медиков получили ранения. Михаил принял решение перенести раненых под разбитый танк, но тут он услышал звук приближающегося FPV-дрона. Михаил осозновал, что если он заберется под танк, то тогда погибнут все. Мужчина сразу понял, что нужно делать.

Михаил развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Своим телом он закрыл раненых. Благодаря ему три бойца и двое медиков выжили.

У самого Торгашева осталось четверо несовершеннолетних детей. Известно, что Михаил родом из села Ингалы в Омской области. На спецоперацию он отправился добровольцем. За свой подвиг Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ уничтожили машину с операторами дронов ВСУ на правом берегу Днепра.

Тема:
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