Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Каждый получит тематическую атрибутику и украсит ею свой автомобиль.

Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В ночь с 21 на 22 августа активисты молодежного сообщества «SТОлица» отпразднуют День Государственного флага России народным автопробегом по Садовому кольцу. В акции примут участие более 500 автомобилей. Об этом сообщается на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Сбор начнется в 20:00 на проспекте Академика Сахарова. Там же участники получат тематическую атрибутику: государственный флаг Российской Федерации, герб Москвы, флаги регионов России, стилизованные наклейки и другое. Ими можно будет украсить свои автомобили. Кроме того, гости смогут сделать себе аквагрим в цветах российского триколора.

Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу можно по предварительной регистрации на портале «Молодежь Москвы».

22 августа активисты подарят прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. Встретить волонтера и получить подарок можно будет с 12:00 до 14:00 в 20 городских парках, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж», парках «Красная Пресня», «Фили» и других.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
90.69
1.15 100.20
1.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:55
Четыре «всадника апокалипсиса»: какие эпидемии влияли на ход мировой истории
19:37
Зажег свечу и встал на колени: Путин посетил Беслан в День памяти жертв терроризма
19:21
Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России
19:05
Кто хочет стать миллионером: как заработать свою первую шестизначную сумму
19:00
Жителя Крыма приговорили к 18 годам за подготовку покушения на Аксенова
18:56
Уже не в том возрасте: какую диету стоит выбрать после 40 лет

Сейчас читают

«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск
«Экспромт был лишним»: Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге
Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака