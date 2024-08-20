День лени круглый год: психолог раскрыла пользу безделья для человека

Современные люди привыкли плыть по бесконечному течению времени, внезапно проваливаясь в ее конечность.

Полезная лень для человека гораздо лучше, чем создание видимости бесполезной работы. Об этом во время Всемирного дня лени в комментарии KP.RU рассказала психолог Ольга Герасимова.

«Современные люди привыкли жить так, будто живут бесконечно, и думают, что впереди очень много времени», — указала специалист.

Герасимова подчеркнула, что многие не осознают — насколько его мало. Особенно у живущего активной жизнью человека. При этом психолог добавила, что он в праве распоряжаться своим временем, сознательно стремясь к ленивому образу жизни, проживая каждый день — как последний.

По мнению Герасимовой, уровень лени находится в прямой зависимости от психической активности. Причем последняя у каждого человека своя.

Всемирный день лени празднуется по всему миру уже несколько десятков лет. Причем он зародился еще в 1984 году в Колумбии — на Фестивале промышленности, торговли и культуры.

Стоит добавить, что лень порой поражает и знаменитых актеров с солидной фильмографией. В частности, о своем недостатке ранее признался 47-летний Сергей Бурунов. Артист указал, что у него она шла рука об руку со страхом, однако над обеими проблемами он в итоге смог одержать вверх.

Важно отметить, что если с ленью не бороться — она может привести к развитию деменции, диабету, склонности к атеросклерозу, лишнему весу и другим проблемам. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов указывал, что крайне важно проявлять активность именно в период с 45 до 60 лет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какой бывает лень, как она влияет на организм и нужно ли с ней бороться.