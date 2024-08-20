Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список террористов и экстремистов

Полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе Росинформинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные — Прим.ред.)… Национальная часть… Физические лица… Ярошевич* Федор Сергеевич, 06.06.1964 года рождения, село Смородск Ровенской области УССР», — уточняется в обновленном 20 августа списке террористов и экстремистов на сайте ведомства.

Хамовнический суд Москвы 18 апреля 2024 года арестовал троих украинских полковников, включая Ярошевича, по обвинению в массовых убийствах гражданских.

В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.

Мера пресечения начнет действовать с момента экстрадиции Ярошевича или задержания на территории Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ были признаны виновными в убийстве украинского полицейского.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росинформинга