Тепло и дождливо: погода на ближайшие три дня в Москве

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Какими будут последние летние деньги в столице?
В Москве 23 августа ожидается ливневый дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по столице в своем Telegram-канале.
Температура воздуха будет варьироваться сегодня в диапазоне от +24 до +26 градусов. Пешеходов призвали обходить шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. А водителей — избегать внезапных маневров, не превышать скорость и сохранять бдительность на дороге.
В выходные, 24 и 25 августа, ситуация изменится в благоприятную сторону. Погода обещает быть теплой и безоблачной.
В субботу порывы ветра будут достигать 2,5 метра в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +24 до плюс 25 градусов. В воскресенье синоптики обезают от +26 до +29 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что грядущий сентябрь в Москве и области не будет теплее обычного. Ожидаются скачки температуры, но без крайностей.
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