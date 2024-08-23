Тепло и дождливо: погода на ближайшие три дня в Москве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 54 0

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Тепло и дождливо: погода на ближайшие три дня в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Тема:
Погода

Какими будут последние летние деньги в столице?

В Москве 23 августа ожидается ливневый дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по столице в своем Telegram-канале.

Температура воздуха будет варьироваться сегодня в диапазоне от +24 до +26 градусов. Пешеходов призвали обходить шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. А водителей — избегать внезапных маневров, не превышать скорость и сохранять бдительность на дороге.

В выходные, 24 и 25 августа, ситуация изменится в благоприятную сторону. Погода обещает быть теплой и безоблачной.

В субботу порывы ветра будут достигать 2,5 метра в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +24 до плюс 25 градусов. В воскресенье синоптики обезают от +26 до +29 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что грядущий сентябрь в Москве и области не будет теплее обычного. Ожидаются скачки температуры, но без крайностей.

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