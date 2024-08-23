Телешоу, сеанс гипноза или концерт: как в США завершился съезд демократов

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В США завершился съезд демократов, Харрис официально стала оппонентом Трампа

Фото, видео: Reuters / Callaghan O'Hare; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2024

Предвыборная гонка в Штатах набирает обороты. Но времени осталось мало.

Минувшей ночью в США завершилось политическое шоу, за которым вся страна следила последние несколько дней. Камала Харрис официально стала кандидатом на пост главы Белого дома от Демократической партии. Сегодня она обратилась с прямым призывом к республиканцам, пообещав быть президентом для всех американцев, и заверила, что она «ставит страну выше партии и себя».

Обозреватель «Известий» Виктор Синеок внимательно выслушал все заявления Харрис, теперь уже главного оппонента Трампа.

Телешоу, групповая терапия, сеанс гипноза с публичным исцелением, концерт? Нет. Съезд Демократической партии похож на что угодно, только не на мероприятие серьезной политической силы. Впрочем, там у них другие мерки.

По задумке режиссеров публика сначала веселится, танцует в смешных шляпах, потом проникновенный момент: все слушают проповедь с закрытыми глазами, клянутся американскому флагу. Торжественный вынос его тоже важен.

Все ради чего? Речь Камалы. Под вой трибун. Она сказала демократам «Да!» и теперь официально — Харрис кандидат в президенты.

Сорок минут о внутренней политике США и о том, как сделать жизнь американцев лучше. Международных вопросов Камала коснулась лишь вскользь. Пообещала поддержку Украине, вспомнила про противостояние с Россией. И пообещала всех напугать.

«Мы должны отстаивать свою безопасность и ценности за рубежом. В должности вице-президента я укрепляла наши альянсы и взаимодействовала с нашими храбрыми войсками за пределами страны. В роли будущего президента, я как верховный главнокомандующий позабочусь о том, чтобы у Америки была самая сильная и смертоносная боевая сила в мире», — заявила она.

Не то, чтобы от Харрис демократы ждали чего-то особенного. Речь она произнесла внятно. Была прилично одета — в этот раз не стала выбирать легкомысленные цвета. Осталось только ощущение какой-то искусственности. Даже для американцев слишком наигранное мероприятие. На сцену вытащили даже внучатых племянниц кандидата. Они научили съезд произносить имя Камала.

Большая политика на крытую United-арену будто не входила, а за пределами кипела жизнь. Все четыре дня съезда снаружи шли митинги в поддержку Палестины. Были даже стычки с полицией, полсотни человек задержали. Но внутри все спокойно. Обсуждают демократические ценности, чувства меньшинств. И много раз поругали Трампа. Сам Трамп ответил взаимностью.

«Мы находимся сейчас на южной границе в Аризоне, где товарищ Камала Харрис, левый радикальный марксист, хочет открытых границ. Она хочет, чтобы наша страна была открыта для преступников со всего мира», — заявил Трамп.

Дальше будет больше шуток и взаимных оскорблений. Предвыборная гонка в США набирает обороты. Но времени осталось мало. Демократическая партия внезапно «на переправе поменяла коней». Закусившей удела Харрис на помощь пришли бывшие фавориты. Агитировал Обама, Клинтон, Байден заезжал похвалить своего вице-президента. Но главное — были популярные артисты. Вот Pink живьем поет про кого-то, кто «всех нас одурачил».

Впрочем, это была единственная популярная американская певица на шоу. А ведь, нагоняя толпу, пиарщики Харрис обещали зрителям и Бьенсе, и Тейлор Свифт. Люди прождали пять часов, а они на сцену не вышли. Так что борьбу за пост президента Камала начала со скандала. Первое невыполненное обещание в гонке. Зато объятия и шарики в финале выглядели эффектно.

Тема:
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