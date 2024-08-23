Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы после захвата заложников под Волгоградом

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 766

Четыре человека госпитализированы после захвата заложников под Волгоградом

Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы после захвата заложников под Волгоградом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЧП произошло в исправительной колонии № 19.

Четырех сотрудников исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области госпитализировали после нападения осужденных. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня в ИК-19 города Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ», — написал губернатор.

Бочаров добавил, что из-за произошедшего в ИК-19 в готовность были приведены силы санитарной авиации и больниц, специалисты-медики были направлены в Суровикинскую ЦРБ, куда доставили пострадавших.

Кроме того, в Волгоградской области создан оперативный штаб для координации работы по освобождению заложников. Оперативные мероприятия проводят правоохранительные и силовые органы. Угрозы гражданскому населению нет, подчеркнул губернатор.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных ИК-19 Волгоградской области напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, один сотрудник колонии убит, еще несколько тяжело ранены. В настоящий момент силовики готовятся к операции по освобождению удерживаемых заключенными людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Расследование находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали временно исполняющего обязанности начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковника внутренней службы Алексея Тимченко по подозрению в получении взятки.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака