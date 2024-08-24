Ничего не успел осознать? Мать погибшего в Таиланде россиянина раскрыла детали трагедии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 850 0

Мать погибшего в Таиланде россиянина рассказала детали трагедии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Предположительно, мужчина вместе с супругой скончались во сне, когда сошел оползень.

В Таиланде в результате схода оползня погибла супружеская пара из России. Мать мужчины — Светлана Батурина — в интервью 5-tv.ru рассказала детали трагедии.

Сход оползня произошел в минувшую пятницу. Смещение грунта случилось из-за проливных дождей в районе Карон на юге Пхукета. В этот момент семейная пара спала в арендованной вилле.

«Это на самом деле все случилось. Он вчера погиб. Это было ночью. Они спали, сошел сель и слез полностью. По идее, они спали в спальне», — сказала Батурина.

Убитая горем женщина подтвердила, что на острове идут очень сильные дожди, которые спровоцировал грязевой поток. Россиянка до сих пор пребывает в шоке из-за трагедии. 

«Я просто хочу забрать сына, привезти его. Все. Завтра-послезавтра вылетаем на опознание, чтобы тело довезти домой, в Россию», — подытожила Батурина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как обрушившаяся во Владивостоке подпорная стена погребла под собой несколько машин.

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