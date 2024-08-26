Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом.

В пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путин и Никола Пашиняна. Как подчеркнули в Кремле, обсуждали вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений. Такой контакт Москвы и Еревана ожидался, поскольку на этой неделе ранее российский лидер был с государственным визитом в Баку, и там тоже говорили о примирении двух стран Южного Кавказа при посредничестве Москвы.

Президент Ильхам Алиев устроил прием в неформальной обстановке, буквально у себя дома, а также лично сел за руль автомобиля, чтобы провести экскурсию для российского президента по новым кварталам Баку.

Значение этого визита трудно переоценить. Ведь долгие годы Ереван был ближе к Москве, Армения — член Евразийского союза, член ОДКБ, хотя в военной структуре ныне участие ее и формальное.

Тем не менее Москве удалось сохранить и хорошие связи с Баку, несмотря на противостояние Армении и Азербайджана и, несмотря на попытки Запада, прежде всего, Евросоюза задвинуть Москву.

Америка, и вовсе, видит Армению эдакой Грузией времен Саакашвили, но получается не очень. Мешают многовековые связи народов Южного Кавказа с Москвой и деловой прагматизм. Россия — ключевой торговый партнер и Еревана, и Баку.

Азербайджан стал важным звеном для связи России с глобальными рынками. Транспортный коридор «Север-Юг» зародился, стоит отметить, еще в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. Позже в проект включились все соседи.

Маршрут сокращает время в пути для грузов с Балтики до Индии на треть. Изначально планировалось дотянуть его до Хельсинки, но пока так: разработаны три направления: два сухопутных по берегам Каспия и один — с перегрузкой в морских портах. Нетрудно заметить, что путь по Западному побережью через Баку — самый короткий. На проектную мощность он должен выйти в 2027 году.

Но есть еще один важный аспект сотрудничества — углеводороды. Азербайджан — традиционный поставщик газа и нефти в Турцию и ЕС. У него есть свои трубопроводы, но с 2022 года он увеличил закупки углеводородов в России и, одновременно, увеличил свои поставки в ЕС. У нас ведь тоже есть трубы до Баку. И газовая, и нефтяная. Их же можно расширить.

ЕС просит у Азербайджана еще больше топлива. А где его взять? Нетрудно догадаться. Впрочем, официально об этой части переговоров ничего не сообщали, зато стороны точно будут строить на бакинских верфях новые нефтяные танкеры класса «река-море» для Каспия, Азова и Черного моря.

Главное, чтобы в регионе сохранялся мир. Россия готова помочь скорейшему заключению соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Мы также готовы содействовать делимитации и демаркации границы, имея в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов. Исходим из того, что прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечают коренным интересам всех государств и народов этого региона», — сказал Владимир Путин.

Тот консерватизм, за который нас критикуют западные либералы, неприятие новых насаждаемых там ценностей, на самом деле, делает нашу страну притягательной для тех, кому точно так же претит эта агрессивная демократия.

На этой неделе президент подписал указ, который дает юридическую защиту не только нашим соотечественникам, но и нашим единомышленникам.

По этому указу получить разрешение на временное проживание, а это первый шаг к гражданству, могут все, кто «русский» не только по букве закона, но и по духу.

Те, кто хочет защитить себя и своих близких, детей, прежде всего, от деструктивных неолиберальных ценностей, которые торжествуют в США, Западной Европе.

Главное — уважать нашу конституцию, где написано, например, что семья — это союз мужчины и женщины, а не что-то другое. МИД РФ фиксирует тысячи обращений от таких желающих переселиться в «русский ковчег».