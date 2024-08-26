Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 5 257 0

Панайотов посоветовал начинающим коллегам больше читать книг

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец уверен, что заниматься самообразованием нужно всю жизнь.

У артиста должно быть базовое образование, уверен российский певец Александр Панайотов. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

«Безусловно, надо иметь какую-то базу. Я не говорю про академическое образование, консерваторию, конечно. Но бывает, люди не знают и двух нот, но имеют такой внутренний гений собственный, с рождения, что еще каждому нужно постараться. И, тем не менее, должна быть база. Человек, Homo Sapiens, он должен образовываться, самообразовываться и не останавливаться никогда. Не чувствовать потолка. Впитывать в себя разную музыку, разных жанров, интересоваться историей искусства... Живописью!» — сказал Панайотов.

Да и чтобы просто поддержать разговор в приличной компании, уверен артист, нужно быть образованным.

«Читайте книги! Образовывайтесь! Вам это очень пригодится», — заключил Панайотов.

Ранее 5-tv.ru писал, как артист довел до слез поклонницу на концерте.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

10:39
Не опускайте руки: что делать с ипотекой при потере работы
10:25
Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника
10:10
Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне
9:56
Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши
9:43
Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник
9:30
«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру

Сейчас читают

Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака