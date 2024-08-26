Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
Панайотов посоветовал начинающим коллегам больше читать книг
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певец уверен, что заниматься самообразованием нужно всю жизнь.
У артиста должно быть базовое образование, уверен российский певец Александр Панайотов. Своим мнением он поделился с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».
«Безусловно, надо иметь какую-то базу. Я не говорю про академическое образование, консерваторию, конечно. Но бывает, люди не знают и двух нот, но имеют такой внутренний гений собственный, с рождения, что еще каждому нужно постараться. И, тем не менее, должна быть база. Человек, Homo Sapiens, он должен образовываться, самообразовываться и не останавливаться никогда. Не чувствовать потолка. Впитывать в себя разную музыку, разных жанров, интересоваться историей искусства... Живописью!» — сказал Панайотов.
Да и чтобы просто поддержать разговор в приличной компании, уверен артист, нужно быть образованным.
«Читайте книги! Образовывайтесь! Вам это очень пригодится», — заключил Панайотов.
Ранее 5-tv.ru писал, как артист довел до слез поклонницу на концерте.
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