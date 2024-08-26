Не выходит на связь: кем была попутчица Дурова, прилетевшая с ним во Францию

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Блогер Вавилова могла лететь на одном самолете с Дуровым

Не выходит на связь: кем была попутчица Дурова, прилетевшая с ним во Францию

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа.

На борту самолета задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова находились еще два человека, в том числе девушка-блогер Юлия Вавилова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Дуров летел вместе с телохранителем, а также Вавиловой — блогером, называющим себя криптоинвестором. Она находилась в тех же местах, где и основатель мессенджера. Об этом свидетельствуют ее фотографии, опубликованные в соцсетях.

Telegram / Vavia’s / julivavilovaa

Есть также версия о том, что именно социальные сети навели французских правоохранителей на след Дурова. Сама Вавилова не выходит на связь и давно не появлялась в России. Например, последний пост в ее Telegram-канале был опубликован 20 августа. Вавилова написала, что у нее было активное утро на велосипеде и с пешей прогулкой, а потом она отправилась в другой город. При этом блогер приложила видео и фотографии, в том числе с вертолетом.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Дурова арестовали, суд продлил ему срок содержания под стражей на двое суток. По местному законодательству, первоначальный срок задержания не может превышать 96 часов. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ указали на молчание западных НКО после ареста Дурова. Когда Россия в 2018 году принимала меры безопасности в отношении Telegram, эти организации активно обращались в ООН и ОБСЕ, напомнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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