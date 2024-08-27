«Мои любимые!» — Татьяна Лютаева женила сына
Сын Татьяны Лютаевой женился
Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova
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Свадебная церемония была скромной.
Сын заслуженной артистки РФ Татьяны Лютаевой — Доминик Раманаускас — женился. Об этом передает издание 7Дней.ru.
Невесткой звезды фильма «Гардемарины, вперед!» стала девушка по имени Александра Григорьева.
Лютаева в своем личном блоге поделилась с подписчиками кадрами радостного события. Торжество проходило в одном из ЗАГСов в Московской области.
При этом сын Лютаевой и невеста решили отказаться от пышности церемонии и традиционных нарядов. На роспись молодожены приехали в повседневной одежде и только в московском ресторане они решили сменить образы.
Доминик был в рубашке и брюках песочного цвета, а Александра в простом белом платье.
«Мои любимые! Будьте счастливы!» — поздравила сына и невестку Лютаева.
Своего сына артистка родила во втором браке с литовским режиссером Рокасом Раманаускасом в 1999 году. К сожалению, супруги вскоре развелись.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Лютаева показала своих внуков от Дитковските.
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