Свадебная церемония была скромной.

Сын заслуженной артистки РФ Татьяны Лютаевой — Доминик Раманаускас — женился. Об этом передает издание 7Дней.ru.

Невесткой звезды фильма «Гардемарины, вперед!» стала девушка по имени Александра Григорьева.

Лютаева в своем личном блоге поделилась с подписчиками кадрами радостного события. Торжество проходило в одном из ЗАГСов в Московской области.

При этом сын Лютаевой и невеста решили отказаться от пышности церемонии и традиционных нарядов. На роспись молодожены приехали в повседневной одежде и только в московском ресторане они решили сменить образы.

Доминик был в рубашке и брюках песочного цвета, а Александра в простом белом платье.

«Мои любимые! Будьте счастливы!» — поздравила сына и невестку Лютаева.

Своего сына артистка родила во втором браке с литовским режиссером Рокасом Раманаускасом в 1999 году. К сожалению, супруги вскоре развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Лютаева показала своих внуков от Дитковските.