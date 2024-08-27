Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Все больше российских фильмов создается именно в столице.

Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске нового кинопроекта «Москва — город кино». Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что для проекта уделят порядка 1170 га креативного пространства, где можно будет воплотить любую идею.

«В проект, в частности, входят Киностудия Горького на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров „Москино“ и кинопарк „Москино“, площадь которого равна семи Голливудам», — заявил мэр столицы.

Он также упомянул, что в 2018-м в Москве создали городскую rинокомиссию, которая помогает быстро согласовывать съемки на столичных объектах. А в сентябре 2023-го запустили rиноплатформу «Москино» для аренды павильонов и съемочных площадок, а также проката костюмов и реквизитов.

«Мы многое сделали и продолжаем делать для развития киноиндустрии», — заявил Собянин.

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