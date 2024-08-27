В МАГАТЭ признали «непоправимую опасность» атаки на Курскую АЭС

Ядерный реактор станции не имеет достаточной защиты.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) согласны, что удары по Курской атомной электростанции (АЭС) могут нести непоправимый вред для всего мира. Об этом сообщил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе общения с журналистами.

«То беспокойство, озабоченность, которые есть у нас, очень острую озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетики планеты и принесет непоправимый вред в развитие АЭС в целом в мире — мне кажется, все-таки, МАГАТЭ разделило эту точку зрения», — заявил Лихачев.

Он также отметил, что станция была построена в середине прошлого века, в связи с чем сам ядерный реактор не имеет мощной защиты. Даже самый незначительный удар может нанести ему непоправимый вред, заключил Лихачев.

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стало известно, что киевский режим может готовить провокацию на местной атомной станции. В ночь на 22 августа Киев попытался атаковать АЭС. Однако дрон-камикадзе был сбит, не долетев до цели. Беспилотник упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

Оценить обстановку на станции вызвал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 27 августа он прибыл в город Курчатов, чтобы проинспектировать Курскую АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курчатове заметили сопровождаемый военными и полицией кортеж Гросси.