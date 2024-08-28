«Нет слов»: у Павла Мамаева родился сын

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

У Павла Мамаева родился сын

«Нет слов»: у Павла Мамаева родился сын

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Для футболиста это уже третий по счету ребенок.

У российского футболиста Павла Мамаева и его супруги Надежды Мамаевой родился сын. Об этом жена спортсмена сообщила в личном блоге.

Мальчика назвали Павлом, и это уже третий по счету ребенок футболиста. Всего в браке с Надеждой у него двое детей.

Мамаева не сдержала эмоций и поделилась с подписчиком своей радостью. Она также призналась, что всегда мечтала о трех сыновьях

«Боже, как же я счастлива! Нет слов, чтобы выразить, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024, в 11.10 утра родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев!» — расчувствовалась Надежда.

Она также добавила, что роды проходил непросто, но пока что она не готова об этом рассказывать.

В мае этого года супруги объявили, что ждут пополнения в семье. Пара опубликовала видео в соцсетях, сделанное во время путешествия. Влюбленные отдыхали в Париже и танцевали на фоне Эйфелевой башни. Потом футболист обнял округлившийся живот жены, раскрыв тем самым интересное положение избранницы.

«С днем рождения меня! Любовь множится», — подписала семейные кадры Мамаева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лютаева женила сына. Свадебная церемония была скромной.

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