В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ

Власти составляют предварительные списки пропавших в регионе людей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки похищения мирных жителей Курской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он отметил, что злоумышленники атакуют скрытно, подобно террористам.

«Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» — заявил посол.

По словам Мирошника, проблему взяли на себя представители Минобороны РФ, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В регионе составляются предварительные списки пропавших людей, но пока они не окончательны. В распоряжении ведомств — только фрагменты видео, фото и свидетельства очевидцев.

«Мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», — сказал Мирошник.

Прежде уже сообщалось о задержании в Курской области боевиков ВСУ, похищавших российских военнослужащих и мирных жителей. С собой у преступников были экшен-камеры, в отснятых материалах — сцены нападений и издевательств над захваченными людьми. Украина атакует приграничный регион с 6 августа, введен режим ЧС федерального характера. Ведутся бои, население наиболее опасных зон эвакуируется.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об участии наемников в атаке на Курскую область