В Петербурге Lexus за 22 миллиона рублей угнали прямо из дилерского центра

В Санкт-Петербурге мужчина угнал из дилерского центра Lexus LX стоимостью в 22 миллиона рублей. Эксклюзивные кадры случившегося оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео с камер наблюдения можно наблюдать, как неизвестный мужчина спокойно заходит в помещение для персонала, берет ключи от автомобиля, садится в него, минуя сотрудников дилерского центра, садится в Lexus и выезжает на нем через шлагбаум. Остановить вора никто даже не пытался.

Осознать случившееся сотрудники смогли только некоторое время спустя, когда ловкий угонщик уже скрылся.

После обращения работника дилерского центра в полицию правоохранители начали проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном скандале на штрафстоянке в Липецке. С нее начали массово пропадать автомобили. Сообщалось, 100 машин, которые были арестованы и отправлены на стоянку, оказались проданы без ведома законных владельцев. Жители многоэтажки, окна которой выходят на эту стоянку, не раз замечали, что на территорию приезжают эвакуаторы и куда-то увозят арестованные машины.