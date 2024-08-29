В Петербурге Lexus за 22 миллиона рублей угнали прямо из дилерского центра

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 27 0

Кража произошла на глазах у персонала, охранник открыл вору шлагбаум.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Hagberg; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге мужчина угнал из дилерского центра Lexus LX стоимостью в 22 миллиона рублей. Эксклюзивные кадры случившегося оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео с камер наблюдения можно наблюдать, как неизвестный мужчина спокойно заходит в помещение для персонала, берет ключи от автомобиля, садится в него, минуя сотрудников дилерского центра, садится в Lexus и выезжает на нем через шлагбаум. Остановить вора никто даже не пытался.

Осознать случившееся сотрудники смогли только некоторое время спустя, когда ловкий угонщик уже скрылся.

После обращения работника дилерского центра в полицию правоохранители начали проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном скандале на штрафстоянке в Липецке. С нее начали массово пропадать автомобили. Сообщалось, 100 машин, которые были арестованы и отправлены на стоянку, оказались проданы без ведома законных владельцев. Жители многоэтажки, окна которой выходят на эту стоянку, не раз замечали, что на территорию приезжают эвакуаторы и куда-то увозят арестованные машины.

+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Собянин рассказал о строительстве нового автомобильного моста через Москву-реку
14:28
В Петербурге Lexus за 22 миллиона рублей угнали прямо из дилерского центра
14:12
«Без комментариев»: Муцениеце с улыбкой покинула суд по разделу детей с Прилучным
13:58
«Пугало» на новый лад: российские дачники придумали, как защититься от воров
13:46
Песков прокомментировал обвинения Дурова в насилии над ребенком
13:22
Николаевка и Стельмаховка: ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки

Сейчас читают

Мужчина умер после удаления миндалин в частной клинике Петербурга
Шпион раскрыт: среди ближайшего окружения Дурова мог быть агент иностранной разведки
Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака