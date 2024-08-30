Не погружайтесь в рутину: ученые рассказали, как замедлить время

Большинство людей замечают, что с возрастом время значительно ускоряется.

Большинство людей замечают, что с возрастом время значительно ускоряется. В детстве один час может представляться целой вечностью, а к старости годы летят с огромной скоростью.

В связи с этим исследователи назвали несколько лайфхаков, которые помогут «замедлить» время. По их словам, необходимо заставить мозг заняться строительством новых нейронных сетей, где нейронные сигналы буду двигаться медленнее, сообщает KP.RU.

Ученые советуют, в первую очередь, не погружаться в рутину. Постарайтесь периодически получать новые впечатления. Самое простое — выбирать новые маршруты, чтобы доехать до работы. Попробуйте найти новые хобби или разнообразьте свою кухню, открыв для себя необычные гастрономические ощущения.

Исследователи также рекомендуют жить настоящим, а не погружаться в воспоминания о прошлом. Ведь мы часто не замечаем, как вокруг нас «бурлит» жизнь.

По их словам, полезной привычкой также является ведение дневника. В конце каждого дня следует вспомнить, какие события принес ушедший день, после чего записать свои наблюдения и мысли. Сформулируйте их хотя бы в нескольких предложениях и запишите в дневнике. Такой ритуал поможет оставаться на связи с реальным миром.

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