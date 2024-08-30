Цифровой детокс и диета: как сохранить ясность ума до старости

Для поддержания работы мозга нужно следовать определенным рекомендациям.

Известный российский исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Алексей Москалев назвал несколько способов для продления молодости мозга, сообщает KP.RU.

По словам специалиста, кроме традиционных методов, таких как здоровый сон, физические нагрузки и умения управлять стрессом, существуют способы, о которых мало кто знает. Один из них — брейн-фитнес.

«Я лично занимаюсь на онлайн-площадках, где собраны разные ненадоедающие „электронные тренажеры“ для мозга. Чаще всего это специальные игры-головоломки для тренировки разных видов функций мозга — от концентрации внимания до пространственного мышления», — рассказал Москалев.

Подойдут и традиционные игры, такие как шахматы, нарды и другие.

Для поддержания работы мозга можно воспользоваться методом цифрового детокса. Необходимо на какое-то время отказаться от смартфонов, планшетов и компьютеров. Такой способ поможет снизить стресс, улучшит качество сна, а также повысит концентрацию и продуктивность.

Исследователь также отметил, что важно регулярно ставить перед собой новые задачи, а также выполнять их для активации различных областей мозга.

«Это способствует нейропластичности (способность мозга адаптироваться к разным обстоятельствам, создавать новые нейронные связи. — Ред.) и замедляет неблагоприятные возрастные изменения», — объяснил он.

Важную роль играет и ежедневный рацион. Ученый выделил несколько групп продуктов, которые помогут сохранять активность мозга — это ягоды, орехи и семена, жирные сорта рыбы, капуста и специи.

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