Израиль заявил об уничтожении большинства бригад и батальонов ХАМАС в Газе
Как заявляют в ЦАХАЛ, военным удалось также вернуть большое количество заложников.
Фото: Reuters / Khames Reefi
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Большинство батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС разгромлены. Об этом заявил министр обороны Израиля Йолав Галлант в ходе пресс-конференции.
«За последние 11 месяцев Израиль столкнулся с атаками на семи разных фронтах, и мы действовали против всех них. В Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены, военный глава ХАМАС Мухаммед Дейф был ликвидирован, а также уничтожена целая цепочка террористов», — военный чиновник в ходе стратегической дискуссии.
Йолав Галлант подчеркивает, что именно достижения ЦАХАЛ, помогли большинству жителей южных районов Израиля вернуться к себе домой.
Помимо этого, по словам министра обороны Израиля, военным удалось вернуть большое количество заложников из плена ХАМАС, а кроме того, создать необходимые условия для возвращения остальных удерживаемых граждан страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ситуации с прекращением поступления гуманитарной помощью от ООН в сектор Газа.
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