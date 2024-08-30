Израиль заявил об уничтожении большинства бригад и батальонов ХАМАС в Газе

Большинство батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС разгромлены. Об этом заявил министр обороны Израиля Йолав Галлант в ходе пресс-конференции.

«За последние 11 месяцев Израиль столкнулся с атаками на семи разных фронтах, и мы действовали против всех них. В Газе большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены, военный глава ХАМАС Мухаммед Дейф был ликвидирован, а также уничтожена целая цепочка террористов», — военный чиновник в ходе стратегической дискуссии.

Йолав Галлант подчеркивает, что именно достижения ЦАХАЛ, помогли большинству жителей южных районов Израиля вернуться к себе домой.

Помимо этого, по словам министра обороны Израиля, военным удалось вернуть большое количество заложников из плена ХАМАС, а кроме того, создать необходимые условия для возвращения остальных удерживаемых граждан страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ситуации с прекращением поступления гуманитарной помощью от ООН в сектор Газа.