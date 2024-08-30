Россия предложила Совбезу ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Прошлый документ утвердили в июне этого года — его подготовили в США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Россия призвала принять обновленную резолюцию по прекращению насилия в секторе Газа. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Сколько еще мы будем бездействовать, пока наши американские горе-коллеги будут продолжать ломать перед нами комедию и давать пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле?» — заявил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что если резолюция 2735 от июня этого года не выполняется, то необходимо принять обновленный документ. При этом он должен дать «недвусмысленный сигнал», что у действий есть последствия.

Полянский указал, что нужно дополнить новый документ инструментарием для прекращения насилия в секторе Газа, не впадая в зависимость от той или иной стороны конфликта.

Заместитель постпреда РФ при ООН отметил негативную роль США в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Полянский пояснил, что американская сторона также виновна в обострившейся обстановке в секторе Газа. Все дело в желании США «монополизировать мирный процесс» и «перекроить его по выгодным Израилю лекалам», подчеркнул российский дипломат.

Резолюцию Совбеза ООН 2735 приняли 10 июня 2024 году — документ был подготовлен по проекту США. Россия стала единственной участницей голосования, которая воздержалась от его принятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ООН прекратила свою гуманитарную миссию в секторе Газа.

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