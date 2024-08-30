Алкоголь, балет и кино: ради чего бросали школу мировые звезды

Можно ли бросить учебу и стать успешным? На этот вопрос отвечают биографии знаменитостей.

Красный диплом — не залог успеха в жизни. Видимо, подобными установками руководствовались эти звезды, когда бросали учебу. Перед 1 сентября вспомним, что оценки — не главное в жизни.

Джонни Депп

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Депп закончил учиться, когда ему было 15 лет. Он прогуливал занятия, рано начал пить и курить, из-за чего его отчислили. Вернуться обратно за парту он не пытался, да и вряд ли был сильно расстроен.

Бритни Спирс

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Бритни с раннего возраста стала работать на телевидение, поэтому учеба перестала ее интересовать. Школу Бритни так и не окончила.

Шарлиз Терон

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Звезда Голливуда с детства занималась балетом и в 16 лет решила посвятить себя танцам полностью. Она бросила школу и не получила диплом. Однако балетная карьера не сложилась из-за травмы колена.

Деми Мур

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Звезда «Приведения» бросила среднюю школу ради модельного бизнеса. Но чуть позже девушке указали на ее актерский талант, и Деми стала позировать перед кинокамерой.

Гай Ричи

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Гай с детства был умным и способным мальчиком. Много читал и вполне мог стать гордостью школы. Но натянутые отношения со сверстниками заставили его забросить образование.

Джуд Ло

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Актер решил, что школьная парта его не особо привлекает, другое дело — роли в кино Перестал он учиться в 17 лет, аттестат так и не получил.

Киану Ривз

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В детстве страдал дислексией. Какое-то время он боролся с этим недугом, но в 15 лет решил, что хочет стать актером. Бросил школу и пошел покорять Голливуд.

Николь Кидман

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Бросила школу ради заботы о семье. Мать девочки заболела раком, и домашние обязанности легли на нее. На школу времени не осталось.

Роберт Де Ниро

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Де Ниро с детства был захвачен кино. В 10 лет мальчик снялся в первом фильме, а в 16 решил уйти в эту профессию с головой.

Ума Турман

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Звезда «Убить Билла» также бросила школу ради мечты сниматься в кино. Даже ее отец, профессор Колумбийского университета, не смог переубедить дочь.

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