Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти

Украинские боевики обстреляли город из систем залпового огня Vampire.
Фото, видео: ВКонтакте / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru
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Число погибших в результате удара украинских боевиков по Белгороду увеличилось до пяти. Еще 37 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал глава региона.
Он добавил, что еще 37 мирных жителей, в том числе шестеро детей, получили ранения. Из них семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.
Самому городу нанесен серьезный ущерб: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей.
В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 13 автомобилей, в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж — пожары оперативно потушены. Также повреждены крыши и выбиты окна в одном многоквартирном и пяти частных жилых домах.
По уточненным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire чешского производства.
До этого сообщалось, что в результате налета украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район один человек погиб и семь получили ранения. По словам Гладкова, средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) 78-летняя женщина погибла в результате обстрела ВСУ.
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