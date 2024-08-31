Футбольные ворота насмерть задавили подростка в Нижнем Новгороде

Правоохранители уже начали проверку по факту случившегося.

В Нижнем Новгороде подросток погиб после падения на него футбольных ворот на территории яхт-клуба на Набережной гребного канала. О трагедии сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по городу.

Произошло все несколько часов назад. После падения ворот юноша скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все детали трагедии устанавливаются. Позже будет дана оценка действиям тех, кто отвечал за обеспечение безопасности на территории.

К слову, это не первый подобный случай. Летом прошлого года в Тульской области из-за падения футбольных ворот погиб девятилетний мальчик. Прибывшие на место ЧП медики доставили несовершеннолетнего в больницу. Однако там помочь пациенту не смогли, он скончался от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина затащил школьницу в лес и изнасиловал.