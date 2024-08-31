Футбольные ворота насмерть задавили подростка в Нижнем Новгороде

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Футбольные ворота упали на подростка и убили его в Нижнем Новгороде

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители уже начали проверку по факту случившегося.

В Нижнем Новгороде подросток погиб после падения на него футбольных ворот на территории яхт-клуба на Набережной гребного канала. О трагедии сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по городу.

Произошло все несколько часов назад. После падения ворот юноша скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все детали трагедии устанавливаются. Позже будет дана оценка действиям тех, кто отвечал за обеспечение безопасности на территории.

К слову, это не первый подобный случай. Летом прошлого года в Тульской области из-за падения футбольных ворот погиб девятилетний мальчик. Прибывшие на место ЧП медики доставили несовершеннолетнего в больницу. Однако там помочь пациенту не смогли, он скончался от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина затащил школьницу в лес и изнасиловал.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

0:44
«Подрезали меня всего»: Эдвард Бил показал свою ногу после операции
0:28
Уехала жить в Лондон: Лепс рассказал об отношениях с невестой на расстоянии
0:08
Футбольные ворота насмерть задавили подростка в Нижнем Новгороде
23:54
Силуанов: экономика России опережает ожидаемые темпы развития
23:32
Адвокат Жорин рассказал, что ждет Дурова после лишения родительских прав
23:12
Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до пяти

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
«У меня челюсть упала»: Лолита прокомментировала перфоманс Чеботиной с ножницами
«Красивая точка»: IOWA рассказала о последней роли в кино «Пухляша» Красилова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака