«Были против с самого начала»: кому больше всего мешали «Северные потоки»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Aydnlk: диверсию на «Северных потоках» устроили США, Украина, Польша и Германия

«Были против с самого начала»: кому больше всего мешали «Северные потоки»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Желая насолить России, западные страны добились только обратного эффекта.

Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Об этом сообщается в статье турецкого издания Aydınlık.

«Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации „Северного потока“ не может произойти без вмешательства могущественных государств. США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счет России», — указал автор статьи.

Штатам была совершенно невыгодна передача доступного российского газа в европейские страны, поскольку они упорно пытались навязать всему миру свой дорогой сланцевый газ.

По мнению турецкого издания, в операции по взрыву «Северных потоков» приняли участие четыре страны: США, Украина, Польша и Германия.

В Aydınlık также отметили, что единственное, чего Европа добилась взрывом российских газопроводов и санкциями, — граждане стран НАТО и ЕС начали замерзать зимой. Газ из России пришлось перепокупать втридорога у других государств.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Российская сторона неоднократно призывала мировую общественность помочь в расследовании взрывов на газопроводе, однако обратной связи на этот запрос получить так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru передавал слова немецкого политолога Кристофа Херстля. По его мнению, попытки ряда европейских стран расследовать диверсию на «Северных потоках» — фальшивка.

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