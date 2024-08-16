По мнению Кристофа Херстля, Берлин больше всего боится, что «дело украинского дайвера» дойдет до суда.

Расследование диверсии на «Северных потоках» — фальшивка и больше всего Берлин не хочет, чтобы это дело дошло до суда. Об этом 5-tv.ru рассказал Кристоф Херстль, немецкий политолог.

«Они (германские власти. — Прим. ред.) должны были быть уверены, что не поймают этого украинского дайвера. Перед судом очень быстро выяснится, что это дело — фальшивка, что вся эта история — театр», — заявил эксперт.

Кристоф Херстль подчеркнул, что если возникнет такая ситуация, то, конечно, все будет указазывать на причастность к делу Вашингтона. Политолог отметил, что власти Берлина считают своим долгом сделать все возможные, чтобы прекратить такого рода обвинения в адрес Белого дома.

«Германия ничего так не боится, как поимки этого украинского парня Владимира З.», — заключил Херстль.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине отреагировали на сообщения о причастности к терактам на «Северных потоках».